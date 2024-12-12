Новинка имеет изогнутую 31.5-дюймовую панель.

Компания MSI решила присоединиться к ряду своих конкурентов, представивших мониторы с поддержкой двух режимов, выпустив 32-дюймовую модель с аналогичной возможностью, пишет издание NotebookCheck.

Игровой монитор MSI MAG 321CUPDF оснащается 31.5-дюймовой изогнутой VA-панелью с радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 16:9, коэффициентом статической контрастности 3000:1 и пиковой яркостью 350/400 нит (SDR/HDR). Одной из основных особенностей новинки является возможность работы в двух режимах — с увеличенным до 4K разрешением и частотой обновления 160 Гц или сниженным до 1080p, что позволяет увеличить частоту до 320 Гц.

Благодаря поддержке технологии Adaptive Sync монитор обеспечивает отсутствие визуальных артефактов и разрывов изображения в динамичных сценах, а низкое время отклика GtG, составляющее всего 0.5 мс, позволяет минимизировать размытие картинки и появление ореолов.

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3, ARGB и sRGB достигает 97, 93 и 136% соответственно, что может заинтересовать не только геймеров, но и создателей контента. Кроме того, модель имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, а также ряд дополнительных функций для улучшения качества изображения.

Источник фото: NotebookCheck/MSI

Для снижения негативного влияния и нагрузки на глаза во время длительных рабочих или игровых сессий монитор снабжается фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания, а антибликовое покрытие помогает устранить нежелательные отблески.

Новинка снабжается одним портом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, одним USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и подачи питания мощностью до 15 Вт, а также 3.5-мм аудиоразъёмом. Для удобства регулировки имеется эргономичная подставка, а для настенного монтажа — крепления VESA 100x100 мм.

Стоимость игрового монитора MSI MAG 321CUPDF на китайской площадке JD.com составляет 2999 юаней (413 долларов США).