Новый чипсет должен дебютировать во второй половине декабря.

Уже через несколько недель компания MediaTek может представить свой новый чипсет Dimensity 8400, предназначенный для смартфонов среднего класса — об этом сообщает информатор Digital Chat Station, раскрывая некоторые подробности о предстоящей новинке, пишет издание NotebookCheck.

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Утверждается, что чипсет MediaTek Dimensity 8400 будет производиться по 4-нм техпроцессу и получит одно основное ядро, способное достигать тактовой частоты 3.25 ГГц, три ядра, работающие на частоте 3.0 ГГц, и четыре ядра с частотой 2.1 ГГц. По данным информатора, новинка будет снабжена исключительно ядрами Cortex-A725, а видеоядро будет представлено новой версией Immortalis-G720 MC7.

Как сообщается, в бенчмарке AnTuTu чип нового поколения обеспечивает результат около 1.8 млн баллов. Какая именно модель первой получит чипсет Dimensity 8400 в настоящее время неизвестно, хотя и предполагается, что это может быть смартфон от Oppo, Realme или Redmi.

Ожидается, что официальный запуск SoC Dimensity 8400 состоится 23 декабря текущего года.