Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Стали известны характеристики и быстродействие чипа среднего класса Dimensity 8400
Новый чипсет должен дебютировать во второй половине декабря.

Уже через несколько недель компания MediaTek может представить свой новый чипсет Dimensity 8400, предназначенный для смартфонов среднего класса — об этом сообщает информатор Digital Chat Station, раскрывая некоторые подробности о предстоящей новинке, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что чипсет MediaTek Dimensity 8400 будет производиться по 4-нм техпроцессу и получит одно основное ядро, способное достигать тактовой частоты 3.25 ГГц, три ядра, работающие на частоте 3.0 ГГц, и четыре ядра с частотой 2.1 ГГц. По данным информатора, новинка будет снабжена исключительно ядрами Cortex-A725, а видеоядро будет представлено новой версией Immortalis-G720 MC7.

Как сообщается, в бенчмарке AnTuTu чип нового поколения обеспечивает результат около 1.8 млн баллов. Какая именно модель первой получит чипсет Dimensity 8400 в настоящее время неизвестно, хотя и предполагается, что это может быть смартфон от Oppo, Realme или Redmi.

Ожидается, что официальный запуск SoC Dimensity 8400 состоится 23 декабря текущего года.

#mediatek dimensity 8400
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Представлена конфигурация чипсета Dimensity 8400, выпуск которого запланирован на 23 декабря
MediaTek Dimensity 8400 получит восемь ядер с частотой более 3 ГГц и GPU Immortalis-G925
Dimensity 8400 получит восемь ядер Cortex-725 и новый GPU Immortalis-G720 MC7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
4
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
5
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
1
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
11
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
15
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
5
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
3
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
+
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
6

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
15
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
1
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
72
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
15
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
11
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
7
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4

Сейчас обсуждают

unhurtable
10:27
А еще бывают неожиданные погодные условия: дождь, снег, туман, но это ж другое... Про неистощимый источник питания(боеприпасы для лазера) тоже порадовали - какой компактный реактор получился то, да ещ...
Великобритания отработала сбитие БПЛА лазерным оружием
NelEvg
10:25
Налик на грузовиках?))
Венгрия нашла способ совершать платежи за российский газ в обход санкций США
Такой то
10:24
в свинарне свет включили?
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
Дмитрий Мальцев
10:24
у жертв маркетинга настолько пригорело, что они набижали минусовать со всех своих аккаунтов :)))
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Сергей Анатолич
10:14
Да они этого и не скрывают.
Верховный лидер Ирана сообщил о имеющихся доказательствах участия США и Израиля в перевороте в Сирии
Сергей Анатолич
10:11
Украина клянчит по всему "миру" копеечку, а сама, яко бы, помогает каким то повстанцам в Сирии. Это какой то маразм. Ложь в каждом действии, в каждом слове. Нельзя с ними честно воевать.
Washington Post: Украина оказала военную помощь сирийской оппозиции перед её наступлением в Сирии
Megagad
10:08
Автору стоит сходить в школу ;) 11218 - это 76.2% от 14719. Это если "плясать" от В580. Так что не 30, а 24%. А если плясать от 4060 - то В580 на 31.2% быстрее, чем 4060. И по факту имеем карту с про...
Intel Arc B580 обошла в тестах 3DMark такие карты, как RTX 4060 и Arc A770/A750
Дмитрий Мальцев
10:05
у тебя доширак остыл :)
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Женя
10:04
ХАХА
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
Женя
10:01
т.е. НАТО еще не вступило в войну получается, а почему путин заявляет что воюет с ней?
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем