Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Компания Honor готовится представить свой новый игровой смартфон Honor GT, раскрывая некоторые подробности о его дизайне, а информатор Panda is Bald вносит ещё больше конкретики, публикуя реальные фотографии новинки, пишет издание Gizmochina.

На опубликованных изображениях смартфон Honor GT предстаёт в белом цветовом оформлении, имея стильный дизайн с плоским дисплеем на фронтальной панели, обрамлённым тонкими рамками, и прямоугольным модулем камеры на тыльной стороне с логотипом «GT» в правом углу.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что новая модель будет оснащена флагманским чипсетом прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6.7-дюймовой панелью LTPS OLED с разрешением 1.5K и ШИМ-затемнением с частотой 3840 Гц, 50-Мп основной камерой, дополненной 12-Мп сверхширокоугольным модулем на задней панели, и аккумуляторной батареей ёмкостью 5300 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Подтверждено, что новинка будет выпускаться в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Толщина устройства составляет 7.7 мм при весе 186 г. Новая модель будет доступна в чёрном (Phantom Black), белом (Ice Crystal White) и зелёном (Aurora Green) цветах.

Официальная презентация смартфона Honor GT состоится в Китае 16 декабря текущего года.