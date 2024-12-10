Новинка имеет сверхтонкий корпус.

Компания Xiaomi представила свой сверхтонкий внешний аккумулятор, поддерживающий широкий спектр стандартов зарядки, который может приглянуться пользователям, ценящим портативность, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank обладает не слишком большой ёмкостью 4900 мА·ч и максимальной выходной мощностью 20 Вт, но его основное преимущество заключается в достаточно скромных размерах, составляющих 113x53x10 мм, и весе, достигающем 93 г.

Кроме того, устройство поддерживает широкий набор протоколов зарядки, включая Power Delivery (PD) 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charging (QC) 3.5, FastCharge (FCP) и Adaptive Fast Charging (AFC), благодаря чему осуществляется поддержка целого ряда мобильных устройств от различных производителей.

Новинка обладает разъёмом USB Type-C с двусторонней зарядкой, что подразумевает как возможность восполнения заряда самого пауэрбанка, обеспечивая мощность до 18 Вт, так и зарядку мобильных устройств через один и тот же порт. По данным производителя, полностью зарядить внешний аккумулятор при помощи 33-Вт зарядного устройства можно всего за 1 час 32 минуты.

Для предотвращения внештатных ситуаций пауэрбанк снабжается двенадцатью встроенными функциями защиты, включая защитные меры от короткого замыкания, перегрева и перезарядки.

Стандартная стоимость портативного аккумулятора Xiaomi Ultra Slim Power Bank в рамках краудфандинговой кампании составляет около 21 доллара США, но первая 1000 экземпляров предлагается за 18 долларов США. Новинка поставляется в единственном цветовом оформлении Space Grey и с удобным чехлом для переноски в комплекте.