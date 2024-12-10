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Портативный аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank на 4900 мАч стоит $21 и весит всего 93 грамма
Новинка имеет сверхтонкий корпус.

Компания Xiaomi представила свой сверхтонкий внешний аккумулятор, поддерживающий широкий спектр стандартов зарядки, который может приглянуться пользователям, ценящим портативность, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Внешний аккумулятор Xiaomi Ultra Slim Power Bank обладает не слишком большой ёмкостью 4900 мА·ч и максимальной выходной мощностью 20 Вт, но его основное преимущество заключается в достаточно скромных размерах, составляющих 113x53x10 мм, и весе, достигающем 93 г.

Кроме того, устройство поддерживает широкий набор протоколов зарядки, включая Power Delivery (PD) 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charging (QC) 3.5, FastCharge (FCP) и Adaptive Fast Charging (AFC), благодаря чему осуществляется поддержка целого ряда мобильных устройств от различных производителей.

Новинка обладает разъёмом USB Type-C с двусторонней зарядкой, что подразумевает как возможность восполнения заряда самого пауэрбанка, обеспечивая мощность до 18 Вт, так и зарядку мобильных устройств через один и тот же порт. По данным производителя, полностью зарядить внешний аккумулятор при помощи 33-Вт зарядного устройства можно всего за 1 час 32 минуты.

Для предотвращения внештатных ситуаций пауэрбанк снабжается двенадцатью встроенными функциями защиты, включая защитные меры от короткого замыкания, перегрева и перезарядки.

Стандартная стоимость портативного аккумулятора Xiaomi Ultra Slim Power Bank в рамках краудфандинговой кампании составляет около 21 доллара США, но первая 1000 экземпляров предлагается за 18 долларов США. Новинка поставляется в единственном цветовом оформлении Space Grey и с удобным чехлом для переноски в комплекте.

#xiaomi ultra slim power bank
Источник: gizmochina.com
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