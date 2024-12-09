Для этого энтузиасту понадобилось несколько часов.

Компания Microsoft официально прекратила поддержку мобильной версии Windows 10 ещё несколько лет назад, а Windows 11 для смартфонов так и не увидела свет, что не мешает энтузиастам запускать данную ОС на своих смартфонах — пользователь Reddit показал, как выглядит Windows 11 на его модели Poco, дав некоторые рекомендации для тех, кто хочет повторить его действия, пишет издание Neowin.

Источник фото: anh0l/Reddit

Как сообщает пользователь anh0l на платформе Reddit, для того, чтобы заставить работать версию Windows 11 для ARM-устройств на Poco X3 Pro, ему понадобилось около восьми часов, но результат его весьма обрадовал, так как ОС работает на смартфоне практически без нареканий, за исключением некоторых проблем с сенсорным экраном.

На вопрос от других пользователей, как ему удалось запустить Windows 11 на смартфоне, энтузиаст ответил, что использовал для этого модифицированный UEFI, созданный в рамках Renegade Project и позволяющий загружать различные ОС, в том числе Windows 11 для ARM-устройств на некоторых смартфонах.

На официальном сайте Renegade Project указывается, что в настоящий момент поддерживаются некоторые мобильные устройства, оснащённые чипсетами Qualcomm Snapdragon, с полным списком которых можно ознакомиться на специальной странице. Он включает в себя несколько моделей Xiaomi, в том числе под брендами Poco и Redmi, а также смартфоны OnePlus, Microsoft, LG, Google и Samsung.