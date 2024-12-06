В Индии новинка должна появиться в продаже 18 декабря.

Производитель уже готовит смартфон Realme 14x к запуску, а свежие утечки, публикуемые изданием GSMArena, дают возможность оценить внешний вид и характеристики новинки.

Источник фото: GSMArena/91mobiles

На опубликованном изображении смартфон Realme 14x появляется с чуть выступающим модулем камеры прямоугольной формы на задней панели и представлен в трёх цветовых оформлениях — красном, чёрном и жёлтом. На боковой грани модели находится кнопка питания и качелька регулировки громкости, а на нижней — разъём USB Type-C.

Утверждается, что новинка будет оснащена 6.67-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+, поддержкой стандарта беспроводной связи 5G и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP69. Выпускаться смартфон будет в трёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч.

Ожидается, что в индийской рознице смартфон Realme 14x появится в продаже уже 18 декабря. Хотя о глобальном запуске в настоящее время ничего не известно, новинка может дебютировать по всему миру в ближайшем будущем.