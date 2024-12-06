Официально новинки станут доступны с 13 декабря.

Компания Intel представила своё новое поколение игровых видеокарт Arc Battlemage несколько дней назад, сообщив о запуске Arc B580 уже 13 декабря текущего года и первые модели уже появились в продаже, пишет издание NotebookCheck.

В частности, ассортимент магазина Newegg появились две новинки от компании ASRock, цена которых установлена чуть выше по сравнению с рекомендованной стоимостью, составляющей 249 долларов США — Arc B580 Challenger предлагается за 260 долларов США, а модель Arc B580 Steel Legend стоит 270 долларов США.

Источник фото: NotebookCheck/Newegg

Визуально видеокарта серии Challenger отличается от модели Steel Legend более строгим дизайном и наличием двух вентиляторов вместо трёх, а в техническом плане имеет более скромную тактовую частоту графического процессора — 2740 МГц против 2800 МГц.

В остальном же различий между двумя новинками не наблюдается — обе модели имеют 20 ядер Xe, 20 блоков трассировки лучей и 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине и обеспечивающей пропускную способность 456 ГБ/c.

Ранее сообщалось, что целый ряд производителей видеокарт готовится к запуску Arc B580, поэтому в магазинах должны появиться ещё несколько новых моделей.