Запуск модели состоится 11 декабря.

До официальной презентации смартфона Realme Neo7 осталось ещё несколько дней, но производитель и ряд неофициальных источников уже раскрыли ряд характеристик будущей новинки, а сегодня ещё больше подробностей появилось на сайте сертификации TENAA, пишет издание GSMArena.

На фотографиях смартфон Realme Neo7 предстаёт с дисплеем, снабжённым круглым вырезом для селфи-камеры, чуть выступающим модулем камеры на задней панели и кнопкой питания совместно с качелькой регулировки громкости на боковой панели.

Дисплей новинки представляет собой 6.78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1264x2780 точек и поддержкой 10-битного цвета. Предполагается, что частота обновления экрана составит 120 Гц.

Конфигурации оперативной памяти представлены широким спектром вариантов, включая 6, 8, 12 и 16 ГБ, а объём хранилища начинается от 128 ГБ, увеличиваясь до 256/512 ГБ и достигая 1 ТБ.

На задней панели устройства располагаются два датчика камеры с разрешением 50 и 8 Мп, а на фронтальной стороне размещается 16-Мп селфи-камера. Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи Realme Neo7 составляет 6850 мА·ч, что должно соответствовать типичной ёмкости 7000 мА·ч, ранее заявленной производителем. Размеры новинки достигают 162.55x76.39x8.56 мм при весе 213 г.

Источник фото: GSMArena/TENAA

Конкретная модель чипсета, используемого в смартфоне, не называется, но более ранние утечки уже раскрыли, что новинка будет оснащена чипом MediaTek Dimensity 9300+.

Официальная презентация смартфона Realme Neo7 запланирована на 11 декабря текущего года.