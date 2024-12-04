Точные причины задержки в настоящее время неизвестны.

Запуск компанией Huawei первого в мире смартфона с тройным складыванием Mate XT, судя по всему, не даёт покоя другим крупным игрокам на мобильном рынке, но подобное устройство требует от инженеров особого подхода, отличающегося от наработок, используемых в стандартных складных моделях, в связи с конструктивными особенностями — в частности, Samsung уже запатентовала мобильное устройство, оснащённое экраном, складывающимся втрое, а также первую в своём роде складную батарею непосредственно для смартфона с тройным складыванием, но дебют новинки, судя по всему, откладывается, пишет издание Neowin.

Источник фото: ZDNet Korea/Samsung Display

Если ранее ожидалось, что Samsung представит собственный смартфон с тройным складыванием уже в следующем году, то аналитик Росс Янг сообщает, что запуск данного устройства, судя по всему, откладывается на 2026 год. Что именно стало причиной задержки, специалист не называет.

Патент Samsung на устройство с тройным складыванием, опубликованный чуть ранее, предполагает несколько иную конструкцию по сравнению с Mate XT — если у модели Huawei конструкция предполагает одно внутреннее и одно внешнее складывание, то у южнокорейского производителя устройство имеет две внутренние складные петли, что может повысить долговечность дисплея.

Запуск смартфона с тройным складыванием от Samsung может совпасть с дебютом складного устройства от Apple, так как более ранние утечки сообщают, что американская компания должна дебютировать на данном рынке в 2026 году, хотя речь идёт о вполне привычной модели, складывающейся вдвое.