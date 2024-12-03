А наиболее востребованный объём ОЗУ — 16 ГБ.

Игровой сервис Steam опубликовал свой свежий отчёт за ноябрь 2024 года, дающий возможность оценить оборудование, которое наиболее популярно в игровых компьютерах и ноутбуках.

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Среди процессоров самыми востребованными в игровых системах в ноябре стали модели от Intel, которым отдали предпочтение 63.32% геймеров, а на долю AMD пришлось 36.68%. По количеству процессорных ядер с показателем 31.07% лидируют шестиядерные модели, на втором месте с результатом 22.16% восьмиядерные CPU, а на третьем — четырёхъядерные (17.15%).

Системы с 16 ГБ оперативной памяти оказались преобладающими (46.02%), а игровых ПК и ноутбуков с 32 ГБ ОЗУ чуть меньше (31.65%). Интересно, что в топ-3 по объёму оперативной памяти также попали системы с 8 ГБ ОЗУ (9.95%).

В разделе видеокарт лидер неизменен — им является видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 3060, в ноябре занявший долю 5.03%, хотя и подрастерявший за месяц 0.73% свой пользовательской базы. На второй и третьей позициях расположились мобильная и десктопная версии GeForce RTX 4060 — их показатели составили 4.92 и 3.83% соответственно.

Модели видеокарт с 8 ГБ памяти оказались в ноябре наиболее популярными — на их долю пришлось 35.17 %, а потери за месяц составили 0.28%. Второе место занимают видеоадаптеры с 12 ГБ памяти (18.44%), а третье — модели с 6 ГБ (12.37%).

При этом подавляющее число геймеров продолжает использовать мониторы с разрешением Full HD (55.98%), на втором месте Quad HD (19.75%), а в Ultra HD 4K преимущественно играют только 4.21% пользователей.