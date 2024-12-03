Новинка должна быть представлена в январе 2025 года.

Компания AMD готовится к предстоящему анонсу своего нового поколения игровых видеокарт Radeon RX 8000, но не спешит раскрывать характеристики и производительность своих новинок, поэтому остаётся полагаться на данные информаторов, в частности ZhangZhaongHao, который рассказал о быстродействии Radeon RX 8800 XT, пишет издание NotebookCheck.

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Утверждается, что игровая видеокарта AMD Radeon RX 8800 XT будет значительно быстрее и энергоэффективнее флагманской модели предшествующего поколения, Radeon RX 7900 XTX, в трассировке лучей, обеспечивая прирост около 45% в таких играх, как Resident Evil 4, при сниженном на четверть энергопотреблении.

Информатор отмечает, что благодаря заметным улучшениям новинка сможет противостоять Nvidia GeForce RTX 4080 и даже RTX 4080 Super как в растеризации, так и трассировке лучей.

Более ранние утечки сообщают о том, что Radeon RX 8800 XT будет основана на архитектуре RDNA 4, которая частично уже была реализована в APU для PlayStation 5 Pro, продемонстрировав заметный прирост производительности в трассировке лучей. Кроме того, новинка должна получить графический процессор Navi 48 с 64 вычислительными блоками, а также 16 ГБ памяти GDDR6.

Ожидается, что новая линейка игровых видеокарт Radeon RX 8000 будет официально презентована на выставке CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегасе в первой половине января следующего года.