Первые модели с новым чипом могут быть запущены в апреле 2025 года.

Компания Qualcomm может продолжить свою стратегию по выпуску более доступных вариантов своих топовых чипсетов, как это уже делала со Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3, представив Snapdragon 8s Elite в качестве более простой версии флагманского чипа нового поколения Snapdragon 8 Elite — об этом пишет издание Gizmochina со ссылкой на сообщение информатора Digital Chat Station.

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Утверждается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Elite по быстродействию займёт промежуточную позицию между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3, обгоняя более старую модель и уступая более новой.

Учитывая, что его предшественник, Snapdragon 8s Gen 3, обладал тем же основным ядром, что и у старшей версии, но с более низкой тактовой частотой, новинка может использовать аналогичный подход, хотя подтверждения данному предположению в настоящее время нет.

По данным информатора, первые модели смартфонов, оснащённых чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, могут дебютировать в апреле следующего года, а некоторые из них будут обладать весьма ёмкими батареями на 7000 мА·ч. Одной из таких новинок может стать модель от Xiaomi, которая, наряду с большим аккумулятором, может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.