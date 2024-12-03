Snapdragon 8 Elite 2 может оказаться ещё дороже предшественника.

Тенденция к удорожанию флагманских моделей смартфонов сохранится и в следующем году в связи с повышением цены топового чипсета следующего поколения от Qualcomm — это следует из материала издания KiPost, пишет сайт Gizmochina.

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Несколько недель назад компания Qualcomm представила свой высокопроизводительный чип нового поколения Snapdragon 8 Elite, который, помимо значительного увеличения быстродействия по сравнению с моделью предшествующего поколения, Snapdragon 8 Gen 3, стал одной из причин увеличения стоимости флагманских смартфонов, подорожав на 20-30 % на фоне предшественника.

Сообщается, что цена Snapdragon 8 Elite 2 вырастет ещё больше, то есть топовые модели следующего года, дебютирующие с данным чипом, опять прибавят к стоимости, как это уже произошло в текущем году.

Конечно, как ожидается, чип следующего поколения принесёт повышение производительности более чем на 20 %, а также улучшенную энергоэффективность, что будет достигаться, в том числе, за счёт применения технологии производства N3P от TSMC, но дальнейшее повышение стоимости может не обрадовать потенциальных покупателей. Учитывая, что цены на другие компоненты смартфонов также растут, ценники топовых моделей следующего года могут быть весьма разочаровывающими.

Отмечается, что данное сообщение ещё не нашло своего подтверждения из других источников, поэтому реальная ситуация может быть иной.