Новинка обладает расширенными игровыми возможностями.

Компания AOC расширяет ассортимент своих игровых мониторов новой 27-дюймовой моделью Q27G41E с высокой частотой обновления, низким временем отклика и рядом игровых функций, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор AOC Q27G41E обладает 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 180 Гц и временем отклика GtG 1 мс. Дополнительно новинка поддерживает Adaptive Sync, исключающую разрывы изображения, и фирменную технологию синхронизации кадров MBR Sync для повышения чёткости картинки с сохранением постоянной яркости.

Кроме того, монитор характеризуется яркостью 300 нит, коэффициентом статической контрастности 1000:1, поддержкой 8-битного цвета и HDR10. Заявленный охват цветового пространства sRGB достигает 100 %. Для обеспечения высокой точности цветопередачи новинка имеет заводскую калибровку цвета Delta E < 2.

Устройство имеет встроенное программное обеспечение, позволяющее регулировать целый ряд параметров и обеспечивающее расширенные возможности в играх, поддерживает технологию Dark Boost, улучшающую видимость в тёмных и ярких областях, снабжается несколькими предустановленными режимами для удобства использования в различных сценариях, а также оснащается встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания для снижения нагрузки на глаза во время продолжительных рабочих или игровых сессий.

Источник фото: Gizmochina

Подключение монитора осуществляется при помощи HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также новинка оснащена аудиоразъёмом. Модель имеет регулируемую подставку и крепление VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Ценник игрового монитора AOC Q27G41E в китайских магазинах установлен на отметке 849 юаней (117 долларов США).