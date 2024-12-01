Судя по всему, производитель нацелен на укрепление своих позиций в мобильном сегменте.

Слухи о собственном чипе от Xiaomi уже некоторое время гуляют по сети Интернет, а сегодня издание XiaomiTime раскрывает некоторые детали о предстоящей SoC.

Источник фото: XiaomiTime

Утверждается, что чипсет, разрабатываемый компанией Xiaomi, будет производиться по передовым 3-нм технологиям TSMC, которые позволят добиться более высокой производительности и эффективности, а также получит флагманский 5G-модем T90 от MediaTek, обеспечивающий высокую скорость передачи данных, улучшенную стабильность сети, поддержку широкого набора диапазонов и интеграцию с ИИ для интеллектуального распределения ресурсов.

Ожидается, что впервые новый чипсет от Xiaomi появится в предстоящей серии Xiaomi 15S, которая должна дебютировать в следующем году, предложив длительное время работы наряду с высокой производительностью и целым рядом ИИ-функций.

Отмечается, что выпуск собственного чипа позволит Xiaomi уменьшить зависимость от других производителей, оптимизировать свои расходы, внести в SoC ряд изменений с учётом требуемых характеристик, а также составить конкуренцию остальным игрокам на рынке мобильных устройств.