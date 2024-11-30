Новинки могут быть представлены на CES 2025.

Компания AMD продолжает работать над своей новой линейкой процессоров Strix Halo, о младших представителях которой рассказал информатор Moore's Law Is Dead, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Moore's Law Is Dead/AMD

Утверждается, что модели Strix Halo LP получат до 8 процессорных ядер на базе Zen 5 и 20 вычислительных блоков RDNA 3.5 для интегрированного GPU. Также новинки могут обзавестись 16 МБ Infinity Cache, чтобы обойти узкое место в виде 128-битной шины.

По словам информатора, APU Strix Halo LP будут напрямую конкурировать с системами, включающими в себя видеокарту Nvidia GeForce RTX 3050 Max-Q и процессоры Intel Core i7/Core Ultra 7, что подразумевает аналогичную производительность.

Если это действительно так, то встроенный графический процессор, которым оснащаются модели Strix Halo LP, будет быстрее Radeon 890M более чем на 25%.

Отмечается, что TDP новинок составит 105 Вт, хотя в будущем AMD может выпустить модели с меньшим потреблением, но в настоящее время оставляет сегмент 15-54 Вт для Strix Point.

Ожидается, что процессоры Strix Halo будут официально представлены совместно с рядом других продуктов AMD на выставке CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегасе в начале января следующего года.