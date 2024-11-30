Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с быстрыми чипами и батареями на 6100 мАч
Новинки имеют схожие характеристики, но и отличия тоже есть.

Бренд iQOO расширяется двумя новыми моделями смартфонов серии Neo10, которые имеют ряд одинаковых характеристик, включая экран, конфигурации памяти, основную и селфи-камеру, размер, ёмкость батареи и ПО, но отличаются чипсетами и сверхширокоугольным модулем, пишет издание GSMArena.

Стандартная модель, iQOO Neo10, снабжается флагманским чипом предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в то время как iQOO Neo10 Pro получил современный высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9400.

Обе новинки оснащаются 6.78-дюймовыми панелями LTPO AMOLED с разрешением 1260p, частотой обновления до 144 Гц и максимальной яркостью 4500 нит, 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX921 размером 1/1.56 дюйма, диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, а также 16-Мп камерой на фронтальной панели, предназначенной для селфи и видеозвонков. Ещё одна камера на задней панели, сверхширокоугольная, у Neo10 представлена 8-Мп сенсором, а у Neo10 Pro — 50-Мп.

Питанием устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6100 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Беспроводной или обратной беспроводной зарядкой новинки не обладают.

Кроме того, оба смартфона имеют ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, поставляются с предустановленной OriginOS 5.0 на базе Android 15 и представлены в чёрном (Black), белом (White) и бело-оранжевом (Rally Orange) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость iQOO Neo10 в Китае стартует от 2399/2799 юаней (331/385 долларов США) за версии с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, варианты 16 ГБ + 256/512 ГБ оценены в 2599/3099 юаней (360/425 долларов США), а конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ стоит 3599 юаней (500 долларов США).

Ценник iQOO Neo10 Pro начинается от 3199/3499 юаней (440/485 долларов США) за модификации 12 ГБ +256/512 ГБ, версии 16 ГБ + 256/512 ГБ предлагаются за 3399/3799 юаней (470/525 долларов США), а вариант 16 ГБ + 1 ТБ оценён в 4299 юаней (595 долларов США).

Информации о глобальном запуске новинок в настоящее время не предоставляется.

#iqoo neo10 #iqoo neo10 pro
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Дисплеи серии IQOO Neo 10 получат алгоритм De-mura 2.0 для лучшей однородности низкой яркости
iQOO представила смартфоны серии Neo10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
7
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
Киевская ПВО перехватила меньше "Гераней" чем могла бы из-за новых генераторов шумов на дронах
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10
Кладоискатель из Австралии случайно нашёл метеорит, цена которого намного выше золотого самородка
+
Samsung запотентовала новое устройство, похожее на планшет, с технологией выдвижного дисплея
2

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
15
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
24
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
50
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
14
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
24

Сейчас обсуждают

Сергей Козин
09:26
Ни куда доллары вкладывать в России не нужно. Отберут не моргнув глазом. А потом посадят за два патрона или 3 грамма найденной наркоты. Не ту страну назвали Гондурасом.
Киев просит США передать ВСУ сухопутную платформу Typhon для пуска ракет «Томагавк»
Eternal Soul
09:22
От ускоглазых мамок и папок
Портативная консоль OneXFly F1 Pro с новейшим чипом AMD Ryzen AI HX 370 поступила в продажу по цене от $1099
Phoenix Scarface
09:09
"а также ощущением обладания первоклассной продукцией Intel", АМД показала интелу всю их "первоклассность". Теперь интел не первый класс)) такой смешной аргумент про "ощущение первоклассности продукци...
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
ebatorуа
09:05
чемодан вокзал тогда.
Банк России подтвердил негативное отношение к криптовалютам
Евгений Хирвонен
09:01
Григорович хорошенько прошелся уриной по машоночным сосальщикам 🤣
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Егор Гришин
08:47
По моему у автора с башкой та же хрень, что у Греты Тунберг
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Алексей Вобленко
08:46
Что значит можно?) ну я включил при 40 И че, кто мне запретит?
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
Сергей Щербаков
08:39
Что-то на Авито не видать никаких подешевевших видеокарт. Опять вбросами занимаетесь.
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
corsi
08:32
Че там, как бункерный наркет? Ждет орешник?
Ночью российская авиация отработала по объектам ВСУ в Харьковской области
Vorvort
08:27
Войны выигрывает пехота, а не спецназ. В мире танков пехота - это массовый, недорогой, ремонтнопригодный на фронте танк. У "Арматы", с ее ценой, вообще нет шансов участвовать в серьезных конфликтах.
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем