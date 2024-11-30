Новинки имеют схожие характеристики, но и отличия тоже есть.

Бренд iQOO расширяется двумя новыми моделями смартфонов серии Neo10, которые имеют ряд одинаковых характеристик, включая экран, конфигурации памяти, основную и селфи-камеру, размер, ёмкость батареи и ПО, но отличаются чипсетами и сверхширокоугольным модулем, пишет издание GSMArena.

Стандартная модель, iQOO Neo10, снабжается флагманским чипом предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в то время как iQOO Neo10 Pro получил современный высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9400.

Обе новинки оснащаются 6.78-дюймовыми панелями LTPO AMOLED с разрешением 1260p, частотой обновления до 144 Гц и максимальной яркостью 4500 нит, 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX921 размером 1/1.56 дюйма, диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, а также 16-Мп камерой на фронтальной панели, предназначенной для селфи и видеозвонков. Ещё одна камера на задней панели, сверхширокоугольная, у Neo10 представлена 8-Мп сенсором, а у Neo10 Pro — 50-Мп.

Питанием устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6100 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Беспроводной или обратной беспроводной зарядкой новинки не обладают.

Кроме того, оба смартфона имеют ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, поставляются с предустановленной OriginOS 5.0 на базе Android 15 и представлены в чёрном (Black), белом (White) и бело-оранжевом (Rally Orange) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость iQOO Neo10 в Китае стартует от 2399/2799 юаней (331/385 долларов США) за версии с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, варианты 16 ГБ + 256/512 ГБ оценены в 2599/3099 юаней (360/425 долларов США), а конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ стоит 3599 юаней (500 долларов США).

Ценник iQOO Neo10 Pro начинается от 3199/3499 юаней (440/485 долларов США) за модификации 12 ГБ +256/512 ГБ, версии 16 ГБ + 256/512 ГБ предлагаются за 3399/3799 юаней (470/525 долларов США), а вариант 16 ГБ + 1 ТБ оценён в 4299 юаней (595 долларов США).

Информации о глобальном запуске новинок в настоящее время не предоставляется.