Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro могут войти в список моделей, которые одними из первых получат чипсет следующего поколения.

Высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite дебютировал только несколько недель назад, но ему на смену уже готовится чип следующего поколения, Snapdragon 8 Elite 2, который совсем недавно был замечен информатором Erencan Yılmaz, пишет издание NotebookCheck.

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Как сообщает информатор, в коде HyperOS 2.0 обнаружилось упоминание о чипсете с модельным номером SM8850, указывающим на Snapdragon 8 Elite 2 — по мнению специалиста, это подразумевает, что Qualcomm уже тестирует свой чип нового поколения. В настоящее время неизвестно, какие модели получат новый чипсет, но с учётом его появления в HyperOS 2.0 от Xiaomi, смартфоны Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro должны быть в числе новинок, оснащённых новейшей SoC.

Более ранняя утечка сообщала о заметном увеличении производительности чипсета Snapdragon 8 Elite 2 по сравнению с моделью предшествующего поколения, Snapdragon 8 Elite, в тесте Geekbench достигающем 25%.

Ожидается, что новейший чип будет основан на техпроцессе TSMC N3P, обеспечивающем повышение быстродействия и уменьшение энергопотребления, позволяя добиться приемлемых температурных показателей при высоких тактовых частотах.

Конечно, дебют Snapdragon 8 Elite 2 ещё слишком далёк, поэтому подтверждённых подробностей о чипсете следующего поколения в настоящее время попросту нет.