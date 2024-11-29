Речь, судя по всему, идёт о предварительных поставках RTX 5090 непосредственно компании в целях подготовки к анонсу.

Слухи о предстоящем анонсе новой линейки игровых видеокарт GeForce RTX 50 на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе в начале января следующего года уже несколько недель ходят по сети Интернет, хотя Nvidia официально не подтверждала эту информацию, а вот представитель Inno3D во время неофициальной беседы в прямом эфире был более многословен, раскрыв несколько интересных подробностей, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: eTeknix

Наиболее интересной частью в речи представителя Inno3D стало утверждение о том, что GeForce RTX 5090 будет доступна уже через три недели — с учётом даты трансляции, это будет примерно третья неделя декабря. Отмечается, что сотрудник, судя по всему, говорил о фактической доступности первых образцов для специалистов компании с целью подготовки к дебюту.

Подтверждает данное предположение и дальнейшее заявление представителя компании о том, что официальная презентация GeForce RTX 5090 состоится только в январе следующего года на CES 2025.

Поставка первых образцов RTX 5090 в декабре означает, что массовое производство новинки уже идёт полным ходом, поэтому появление её в продаже после анонса, судя по всему, состоится в течение ближайших недель.

К сожалению, о других представительницах линейки GeForce RTX 50 ничего сказано не было, но в более ранних утечках говорилось, что GeForce RTX 5080 и RTX 5070/RTX 5070 Ti также должны дебютировать в первом квартале следующего года, а RTX 5060/RTX 5060 Ti появятся лишь во втором.