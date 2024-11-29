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Глобальная версия Xiaomi 15 с 12 ГБ ОЗУ появилась на сайте FCC
Мировой запуск новинки ожидается в ближайшие недели.

Представленный в Китае несколько недель назад Xiaomi 15, судя по всему, готовится к своему глобальному запуску, о чём свидетельствует появление модели на сайте американского регулятора FCC, пишет издание 91mobiles.

В базе данных FCC смартфон Xiaomi 15 представлен с модельным номером 24129PN74G, где буква «G» указывает на глобальную версию. Отмечается, что на сайте регулятора говорится о всего лишь двух конфигурациях оперативной и постоянной памяти смартфона — 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ. Означает ли это, что глобальный вариант Xiaomi 15 не получит модификацию с 16 ГБ ОЗУ, представленную в Китае, или же данные не являются полными, в настоящее время неизвестно.

Источник фото: 91mobiles

Также раскрывается, что глобальная версия Xiaomi 15 будет поставляться с предустановленной HyperOS 2.0 и поддерживать беспроводную зарядку, как и китайский вариант.

В Китае Xiaomi 15 был представлен с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6.36-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 1200x2670 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольным объективом, 32-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 50 Вт соответственно.

Учитывая появление глобальной версии новинки на сайте FCC, мировой запуск Xiaomi 15 можно ожидать в ближайшие недели.

#xiaomi 15
Источник: 91mobiles.com
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