Новинка поддерживает Adaptive Sync и HDR10.

Компания AOC выпускает свой новый 34-дюймовый игровой монитор CU34G10XP с высокой частотой обновления и расширенными возможностями, пишет издание Prad.de.

Монитор AOC CU34G10XP снабжается 34-дюймовой изогнутой VA-панелью с радиусом кривизны 1500R, разрешением UWQHD (3440x1440 точек), соотношением сторон 21:9, яркостью 300 нит, коэффициентом контрастности 3000:1 и временем отклика GtG 4 мс.

Новинка обеспечивает высокую частоту обновления 180 Гц, что позволит исключить размытие изображения в динамичных сценах, а поддержка технологии Adaptive Sync обеспечит отсутствие разрывов картинки. Для предотвращения дополнительной нагрузки на глаза, монитор снабжён фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания.

Устройство имеет заводскую калибровку цвета Delta E <2, обеспечивая точную и насыщенную цветопередачу, широкие углы обзора, составляющие 178 градусов по вертикали и горизонтали, а также поддержку 8-битной глубины цвета и HDR10. Кроме того, новинка снабжается целым рядом функций для улучшения игрового процесса.

Источник фото: AOC

Монитор оснащается двумя разъёмами HDMI 2.0, использование которых ограничит частоту обновления при максимальном разрешении до 100 Гц, и двумя портами DisplayPort 1.4, обеспечивающими полноценные 180 Гц. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём. Для регулировки положения устройства в пространстве предназначена эргономичная подставка, а для настенного монтажа — крепления VESA 75x75 мм.

Информации о доступности и стоимости игрового монитора AOC CU34G10XP в настоящее время не предоставляется.