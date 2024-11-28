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Представлены Vivo S20 и S20 Pro с 6.67-дюймовыми дисплеями, 50-Мп камерами и ёмкими батареями
По ряду параметров модели Vivo S20 и S20 Pro отличаются друг от друга.

Компания Vivo представила свои новые смартфоны S20 и S20 Pro, которые отличаются друг от друга целым рядом характеристик, в том числе чипсетом, набором камер и ёмкостью аккумуляторов, информирует сайт GSMArena.

Vivo S20

Смартфон Vivo S20 Pro получает изогнутый по всем четырём сторонам экран, в то время как у стандартной модели, Vivo S20, дисплей плоский. При этом ключевые характеристики панелей у обеих новинок одинаковы — экраны произведены по технологии AMOLED, имеют диагональ 6.67 дюйма и характеризуются разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 4500 нит.

Vivo S20 Pro

Vivo S20 Pro получает более производительный чипсет MediaTek Dimensity 9300+, а Vivo S20 оснащается SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Различия касаются и аккумуляторной батареи, но уже в пользу стандартной версии — S20 Pro снабжён аккумулятором, ёмкость которого составляет 5500 мА·ч, поддерживающим быструю 90-Вт зарядку, а S20 имеет батарею на 6500 мА·ч с 80-Вт зарядкой.

На тыльной стороне Vivo S20 располагается 50-Мп основная камера с датчиком OV50E и оптической стабилизацией изображения (OIS), дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом и круговой светодиодной подсветкой Aura Light, а у Vivo S20 Pro размещается 50-Мп основная камера с сенсором Sony IMX921 и OIS, соседствующая с 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим увеличением и датчиком Sony IMX882, а также 50-Мп сверхширокоугольной камерой.

Vivo S20

Обе новинки снабжены 50-Мп селфи-камерами, оптическими датчиками отпечатков пальцев, интегрированными в дисплей, и предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15. Pro-версия дополнительно предлагает поддержку более быстрых стандартов беспроводной связи Wi-Fi 7 и 5.5G.

Стандартная модель поставляется в золотом (Phoenix Feather Gold), чёрном (Pine Smoke Ink) и белом (Jade Dew White) цветовых оформлениях, а Pro-вариант предлагается в чёрном (Pine Smoke Ink), фиолетовом (Purple Air) и золотом (Phoenix Feather Gold) цветах.

Vivo S20 Pro

Источник фото: GSMArena

Ценник Vivo S20 в КНР составляет 2299 юаней (317 долларов США) за начальную версию с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем, вариант 12 ГБ+256 ГБ оценён в 2599 юаней (358 долларов США), цена конфигурации 12 ГБ+512 ГБ достигает 2799 юаней (386 долларов США), а модификация 16 ГБ+512 ГБ стоит 2999 юаней (413 долларов США).

Цена Vivo S20 Pro начинается от 3399 юаней (468 долларов США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ, версия 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 3799 юаней (524 доллара США), а конфигурация 16 ГБ+512 ГБ оценена в 3999 юаней (552 доллара США).

Обе модели уже доступны для предварительного заказа в Китае, а на полках магазинов окажутся 12 декабря.

#vivo s20 #vivo s20 pro
Источник: gsmarena.com
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Смартфоны Vivo серии S20 смогут «оживлять» фото при помощи искусственного интеллекта
Выпущена серия Vivo s20 с чипсетами от разных производителей, экранами от ВОЕ и 50 МП селфи-камерой
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