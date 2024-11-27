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Процессор среднего класса Core Ultra 5 225F раскрыл свои характеристики и возможности в Geekbench
Новинка заметно быстрее предшественника в многопоточном тесте.

В прошлом месяце состоялся запуск нескольких процессоров Core Ultra 200S, но компания Intel готовит и более доступные модели, одна из которых появилась в базе данных Geekebench, раскрыв свои ключевые характеристики, сообщает издание TechSpot.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Речь идёт о процессоре среднего класса Intel Core Ultra 5 225F, который, как следует из информации на сайте Geekbench, имеет 10 ядер с базовой тактовой частотой 3.3 ГГц и 20 МБ L3-кэша. Также указывается максимальная частота, достигающая 4.9 ГГц, но она может не соответствовать официальным спецификациям, указывая лишь на конкретное значение в процессе тестирования.

В одноядерном тесте новинка набирает 2653 балла, не слишком выраженно отрываясь от модели предшествующего поколения, Core i5-14400F с её 2425 очками, а вот в многоядерном тесте с 13 028 баллами отрыв от предшественника, получившего 10 502 очка, более заметен.

Источник фото: TechSpot

Конечно, до показателей Core Ultra 5 245K, имеющего в своём активе 3087 и 18 882 очка, Core Ultra 5 225F далеко, но это и не требуется, учитывая его позиционирование.

Ожидается, что процессор Intel Core Ultra 5 225F будет официально представлен совместно с рядом других моделей Arrow Lake в начале января следующего года на выставке CES 2025 и сможет привлечь покупателей своей доступной ценой, точных данных о которой в настоящее время не предоставляется, но она, без сомнения, будет заметно ниже стоимости Core Ultra 5 245KF, оценённого в $294.

#core ultra 5 225f
Источник: techspot.com
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Intel Core Ultra 5 225F отстал от AMD Ryzen 5 9600X на 14-22% в тесте Geekbench
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