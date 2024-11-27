Новинка может быть представлена в ближайшее время.

Несколько недель назад компания Samsung презентовала свой новый смартфон среднего класса Galaxy A16 5G, к которому скоро может присоединиться модель Galaxy M16 с аналогичными ключевыми характеристиками, совсем недавно замеченная в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

Galaxy A16 5G. Источник фото: Samsung

В бенчмарке Geekbench 5.5.1 смартфон Samsung Galaxy M16 был представлен с чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 14. В одноядерном и многоядерном тесте представленный экземпляр набрал 552 и 1611 баллов соответственно.

Если Samsung будет следовать своей привычной стратегии, реализованной в моделях предшествующего поколения, Galaxy A15 и Galaxy M15, имеющих практически идентичные характеристики, за исключением батарей различной ёмкости, Galaxy M16 может унаследовать от Galaxy A16 экран, выполненный по технологии Super AMOLED, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением 1080x2340 точек, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 4/6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основную камеру, соседствующую с 5-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп макрокамерой на задней панели, а также 13-Мп селфи-камеру. Ёмкость аккумуляторной батареи новинки, предположительно, может достигнуть 6000 мА·ч.

Информации о периоде запуска смартфона Samsung Galaxy M16 в настоящее время не предоставляется, но с учётом появления новинки в базе данных Geekbench дебют должен произойти уже совсем скоро.