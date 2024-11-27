Видеокарта имеет мощную систему охлаждения.

На горизонте уже маячит новая линейка видеокарт GeForce RTX 50 от Nvidia, но свежие открытия, проливающие свет на текущую серию, GeForce RTX 40, продолжают появляться в сети Интернет — как сообщает издание NotebookCheck, пользователь Reddit обнаружил так и не вышедшую GeForce RTX 4090 Ti, которая имеет ряд отличий от стандартной RTX 4090.

Разобрав прототип предполагаемой GeForce RTX 4090 Ti пользователь увидел, что печатная плата видеокарты имеет другую структуру, отличающуюся от RTX 4090. Также поражают размеры системы охлаждения видеоадаптера — из-за её четырёхслотовой конструкции понадобилась дополнительная система крепления.

К сожалению, пользователь пока не пытался подключить обнаруженный им экземпляр к ПК, поэтому не имеет понятия о его технических характеристиках, хотя ранее говорилось, что GeForce RTX 4090 Ti имеет чип AD102 с 18172 ядрами CUDA, что на 11% больше по сравнению с GeForce RTX 4090.

Источник фото: NotebookCheck/Reddit/This_Explanation_514

Предполагается, что версия Ti так и не пошла в серию из-за того, что у неё попросту не было конкурентов, так как AMD не смогла предложить аналогичный продукт.