Новинка обладает рядом улучшений по сравнению с предшественником.

Компания Huawei официально представила свой новый складной смартфон Huawei Mate X6, получивший экраны большей диагонали, улучшенные камеры и чуть более ёмкую батарею в тонком корпусе по сравнению с моделью предшествующего поколения, Mate X5, пишет издание GSMArena.

Смартфон Huawei Mate X6 оснащается складным дисплеем с диагональю 7.93 дюйма, разрешением 2440x2240 точек и пиковой яркостью 1800 нит, дополненным внешним 6.45-дюймовым экраном с разрешением Full HD и пиковой яркостью 2500 нит. Обе LTPO OLED-панели имеют плавную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Модель чипсета, применяемого для своего складного смартфона, Huawei пока не раскрывает, но предполагается, что новинка могла получить чип Kirin 9020 или Kirin 9100.

На задней панели новинки располагается 50-Мп основная камера с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, дополненная 48-Мп телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием 90 мм и четырёхкратным оптическим зумом, 40-Мп сверхширокоугольным модулем с автофокусом, а также гиперспектральным датчиком для улучшения точности цвета других сенсоров при помощи движка XD Fusion.

Бесперебойную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5110 мА·ч для базовой модели/5200 мА·ч для конфигураций с 16 ГБ ОЗУ, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 66 и 50 Вт соответственно, а также обратную беспроводную зарядку на 7.5 Вт.

Для улучшения эффективности отвода излишков тепла от компонентов смартфон оснащается испарительной камерой совместно с несколькими слоями графита и жидкостным охлаждением, а для большей сохранности экрана — защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Новинка имеет весьма тонкий корпус, толщина которого в разложенном состоянии составляет всего 4.3 мм, а также улучшенный шарнир, изготовленный из прочного материала для повышения надёжности. Смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IPX8. Вес новой модели составляет 239 г.

Кроме того, смартфон имеет усовершенствованную антенну и поддержку систем спутниковой связи (Beidou и Tiantong). Отмечается, что новинка может поставляться как с предустановленной HarmonyOS Next 5.0 на собственном ядре от Huawei, так и HarmonyOS 4.3 на базе Android AOSP.

Устройство представлено в следующих цветовых оформлениях — белом и сером с отделкой из стекла/пластика, а также красном, чёрном и голубом с кожаной отделкой.

Источник фото: GSMArena

Стоимость складного смартфона Huawei Mate X6 составляет 12 999 юаней (1800 долларов США) в базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, конфигурация 12 ГБ+512 ГБ оценена в 13 999 юаней (1935 долларов США), за вариант 16 ГБ+512 ГБ просят 14 999 юаней (2070 долларов США), а модификация 16 ГБ+1 ТБ стоит 15 999 юаней (2200 долларов США). Информацией о глобальном запуске новинки производитель в настоящее время не делится.