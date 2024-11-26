Производитель раскрыл ряд возможностей будущих новинок.

Компания Vivo решила обнародовать некоторые ключевые характеристики своей новой линейки смартфонов S20 за несколько дней до её презентации, пишет издание Gizmochina.

Одной из наиболее интересных особенностей серии Vivo S20 является технология, называемая «Dopamine Live Dynamic Photos» и позволяющая создавать «живые» фотографии с использованием искусственного интеллекта, добавляя эффект движения. Ещё один фоторежим обеспечивает создание фотоснимков с эффектом плёночной камеры.

Смартфон Vivo S20 Pro получит панель с изогнутым дизайном, чипсет MediaTek Dimensity 9300+, 50-Мп основную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения и 50-Мп телеобъектив. Также ожидается наличие 50-Мп сверхширокоугольного модуля и 50-Мп камеры, предназначенной для селфи и видеозвонков.

Новинка будет поддерживать технологию «Blue Crystal», повышающую эффективность системы охлаждения. Модель будет представлена в золотом, чёрном и фиолетовом цветовых оформлениях.

Стандартная версия Vivo S20 обзаведётся тонким корпусом (7,2 мм) и аккумуляторной батареей ёмкостью 6500 мА·ч, произведённой с использованием полутвердотельной технологии, позволяющей добиться небольшой толщины при сохранении высокой ёмкости.

Источник фото: Gizmochina

Предполагается, что модель получит чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Новинка будет выпускаться в чёрном, белом и золотом цветах.

Ожидается, что на задней панели Vivo S20 расположится двойная камера, представленная сенсорами с разрешением 50 и 8 Мп, а на фронтальной стороне разместится 50-Мп селфи-камера.

Обе новинки будут оснащены OLED-панелями BOE Q10, но стандартная модель, в отличие от Pro-версии, получит плоский дисплей. Точных данных о диагонали экрана не имеется, но слухи говорят о 6,67 дюйма.

Официальная презентация смартфонов Vivo серии S20 запланирована на 28 ноября текущего года.