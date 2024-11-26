Новинка получила обновлённый модуль камеры.

Предстоящий смартфон среднего класса Samsung Galaxy A56 должен дебютировать только через несколько месяцев, но издание Android Headlines уже сегодня публикует CAD-рендеры, раскрывающие ключевые особенности дизайна новинки.

Внешне новинка весьма похожа на модель предшествующего поколения, Galaxy A55, но в глаза сразу бросается одно отличие — три объектива камер у Galaxy A56 объединены в единый модуль, выступающий над основной частью задней панели. Подобное решение ранее можно было видеть в предыдущих утечках, раскрывающих дизайн других моделей Galaxy Ax6. Кроме того, нижняя рамка дисплея кажется чуть толще остальных.

Дисплей новинки, как и у предшественника, представлен плоской панелью и имеет круглый вырез, предназначенный для селфи-камеры, а корпус имеет закруглённые углы.

Источник фото: Android Headlines

На боковой грани смартфона можно обнаружить чуть выступающий «островок», называемый Key Island и вмещающий качельку регулировки громкости совместно с кнопкой питания.

Более ранние утечки приписывают новинке наличие чипсета Exynos 1580, улучшенной селфи-камеры и быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, аналогичной старшим моделям.

Информации о периоде запуска Samsung Galaxy A56 в настоящее время не имеется, но можно предположить, что новинка дебютирует примерно в то же самое время, что и предшественник, то есть в марте.