Конструктивно устройство напоминает Galaxy Z Flip.

Компания Samsung Display получила патент на достаточно необычное игровое мобильное устройство, представляющее собой портативную игровую консоль со складывающимся экраном, пишет издание NotebookCheck.

Сообщается, что представленное на рисунках устройство внешне напоминает Nintendo Switch, но имеет отличительную особенность — оно способно складываться вдвое, подобно Galaxy Z Flip. Судя по всему, для возможности складывания специалистам Samsung пришлось доработать конструкцию джойстиков, а также использовать наработки, полученные в ходе работы над своими складными смартфонами, в частности, шарнирный механизм и ультратонкое стекло.

Источник фото: NotebookCheck/WIPO

Складная конструкция портативной игровой консоли может стать вполне неплохим решением для компактных моделей, не занимающих много места в кармане или сумке, что позволит геймерам иметь больше возможностей для транспортировки устройства.

К сожалению, патент не подтверждает факт неизбежного выпуска новинки в ближайшее время, но определённо указывает на заинтересованность Samsung в данной категории устройств.

Чуть ранее стало известно, что южнокорейский производитель также работает над своим первым смартфоном с тройным складыванием, который должен конкурировать с Huawei Mate XT.