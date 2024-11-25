Ожидается, что по ряду характеристик новинка будет уступать стандартной версии, но сохранит 32 ГБ памяти.

Компания Nvidia работает над специальной моделью видеокарты GeForce RTX 5090D, которая станет эксклюзивом для Китая и будет иметь сниженные по сравнению со стандартным вариантом характеристики, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: OC3D

В начале следующего года Nvidia должна представить своё новое поколение игровых видеокарт GeForce RTX 50, а сегодня стало известно и о разработке GeForce RTX 5090D специально для китайского рынка.

Информатор MEGAsizeGPU раскрыл логотип новинки, но не сообщил никаких подробностей о её характеристиках. Предполагается, что данная модификация будет иметь меньше ядер по сравнению со стандартной моделью, которая, как ожидается, получит 21760 ядер CUDA, но сохранит ту же конфигурацию видеопамяти — 32 ГБ GDDR7 28 Гбит/с.

Источник фото: NotebookCheck/MEGAsizeGPU/X

Чуть ранее Nvidia уже выпускала специальную версию RTX 4090D для Китая, что обусловлено ограничениями со стороны США на поставки мощных чипов в КНР, поэтому производителю пришлось уменьшить число ядер и заблокировать возможность разгона.

Отмечается, что GeForce RTX 5090D названа в честь дракона, являющегося символом текущего года — это говорит о том, что новинка, судя по всему, будет выпущена до следующего Китайского Нового года, который в 2025 году начнётся 29 января.