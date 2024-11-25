Количество кэш-памяти не изменится.

К выпущенному несколько недель назад процессору Ryzen 7 9800X3D в начале следующего года должны присоединиться ещё два представителя серии Ryzen 9000X3D, о которых совсем недавно рассказал информатор AnhPhuH, раскрыв некоторые детали, пишет издание NotebookCheck.

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Как утверждает информатор, настольные процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D появятся в продаже в конце января следующего года. Это вполне соответствует недавним утечкам, сообщающим об анонсе новых моделей Ryzen 9000X3D в начале января на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

Ещё одна новость от информатора не слишком обрадует геймеров — если ранее предполагалось, что Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D обзаведутся дополнительным объёмом кэш-памяти благодаря двум плиткам 3D V-Cache для каждого CCD, то новые данные указывают на наличие у новинок той же структуры кэша, что и у предшественников, то есть кэш-память L3 останется без изменений.

Отмечается, что старшие модели должны получить те же расширенные возможности разгона, что и Ryzen 7 9800X3D, благодаря обратной структуре кэш-плитки.

Ожидается, что Ryzen 9 9950X3D сможет предложить 16 ядер и 32 потока, а Ryzen 9 9900X3D — 12 ядер и 24 потока. Сохранение тех же объёмов кэша, что и у моделей предшествующего поколения, означает, что Ryzen 9 9950X3D будет обладать общим объёмом кэш-памяти L2+L3, равным 144 МБ, а Ryzen 9 9900X3D – 140 МБ.

В связи с невразумительными результатами процессоров Intel Arrow Lake-S у Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D вряд ли будут конкуренты в игровой сфере, поэтому особой интриги в процессе дебюта новых моделей от AMD ждать не стоит.