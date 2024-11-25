Новинки будут основаны на новейшей архитектуре Zen 5.

Компания AMD работает над своей новой серией высокопроизводительных процессоров Threadripper 9000, а новая утечка даёт представление об их характеристиках, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Как стало известно из опубликованной документации, новая линейка Threadripper 9000 под кодовым названием Shimada Peak будет включать в себя модели с количеством ядер от 16 до 96. Расчётная тепловая мощность (TDP) новинок составит 350 Вт, причём как для старших, так и для младших CPU, что соответствует моделям предшествующего поколения.

Ожидается, что процессоры Threadripper 9000 будут основаны на новой архитектуре Zen 5, которая позволит увеличить тактовые частоты по сравнению с предшественниками, но заметного повышения ждать не стоит, это может быть связано с тепловыми и архитектурными ограничениями.

Судя по всему, модель с 16 ядрами будет относиться к серии Threadripper 9000 Pro, а 96-ядерный процессор станет флагманом линейки Threadripper 9000, что исключает более ранние слухи о возможном использовании ядер Zen 5c.

Выпуск новой линейки высокопроизводительных процессоров позволит AMD укрепить свои позиции в HEDT-сегменте, учитывая слабую конкуренцию со стороны Intel.