Кроме того, компания тестирует собственную поисковую систему.

OpenAI может планировать выйти за рамки разработки своего чат-бота ChatGPT, расширив своё присутствие и в других сферах, занятых Google — чуть ранее компания объявила о старте тестирования своей собственной поисковой системы с использованием технологий искусственного интеллекта, а сейчас в сети Интернет появилась информация о следующих шагах, которые OpenAI может сделать, чтобы укрепить свои позиции, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал The Information.

Источник фото: Android Authority/OpenAI

Сообщается, что OpenAI ведёт переговоры с южнокорейским производителем Samsung с целью дальнейшего сотрудничества в сфере ИИ, предусматривающего интеграцию ChatGPT в сервисы Galaxy AI. В настоящее время Samsung пользуется как своей собственной большой языковой моделью, так и услугами Google с её Gemini AI. Ещё одним известным игроком на рынке мобильных устройств, который уже применяет ChatGPT для своих ИИ-функций, является Apple.

Отмечается, что в настоящее время переговоры между OpenAI и Samsung находятся на ранней стадии поэтому говорить об их результатах пока рано.

Ещё одним интересным сообщением, исходящим от The Information, является упоминание того, что OpenAI работает над своим собственным веб-браузером на базе ChatGPT, причём в разработке заняты специалисты, которые ранее трудились над Chrome.

Конечно, всё это кажется весьма амбициозной затеей, учитывая, что позиции Google в ряде областей весьма крепки, но при определённом упорстве и доле везения OpenAI может их пошатнуть.