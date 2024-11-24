Новинка должна быть презентована на следующей неделе.

Компания Realme чуть ранее подтвердила предстоящий запуск своего нового смартфона с рядом «комплексных инноваций», а сейчас информатор Digital Chat Station вносит немного конкретики в эти заявления, пишет издание GSMArena.

Realme GT Neo6. Источник фото: Gadgets 360/Realme

Как утверждает информатор, смартфон Realme GT Neo7, который придёт на смену Realme GT Neo6, получит аккумуляторную батарею внушительной ёмкости, составляющей 7000 мА·ч, при толщине корпуса 8.5 мм, что является весьма неплохим показателем. Отмечается, что полного заряда аккумулятора может вполне хватить для обеспечения бесперебойной работы новинки в течение около двух дней, хотя точных цифр не называется.

Более ранние слухи приписывают смартфону наличие плоского дисплея с разрешением 1.5K, чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с увеличенной по сравнению со стандартным чипом частотой, а также проводной зарядки мощностью 80 или даже 100 Вт для обеспечения быстрого восполнения заряда ёмкой батареи.

Ожидается, что Realme GT Neo7 будет официально презентован на следующей неделе.