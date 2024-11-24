Виджет работает только в некоторых играх.

Компания Microsoft продолжает добавлять новые функции для своего браузера Edge — в новой версии была добавлена функция Game Assist, расширяющая возможности геймеров, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Windows Latest

Game Assist представляет собой виджет для браузера Edge, который закреплён в верхней части экрана и доступен прямо в процессе игры, позволяя получать информацию, необходимую для прохождения, не выходя из приложения и не обращаясь к дополнительным устройствам, таким как смартфон.

Отмечается, что функция, доступная для Edge Beta 132, представляет собой предварительную версию и не активируется по умолчанию, поэтому для её использования необходимо выполнить несколько шагов.

Прежде всего, необходимо установить свежие версии Edge Beta и Game Bar, после чего установить Edge Beta в качестве браузера по умолчанию для открытия HTTPS-ссылок, иначе виджет откажется работать. Наконец, нужно активировать Game Assist в настройках браузера Edge и запустить его, для чего можно воспользоваться сочетанием клавиш Win + G для запуска Game Bar и последующего закрепления виджета Game Assist.

К сожалению, журналистам издания не удалось использовать новую функцию в Asphalt 8, так как виджет работает только в поддерживаемых играх, в список которых в настоящее время входят:

Minecraft

Overwatch 2

Fortnite

League of Legends

Diablo IV

Hellblade II: Senua’s Saga

Valorant

Baldur’s Gate 3

Roblox

Помимо подсказок в видео текстового прохождения, Game Assist также позволяет открывать видео с прохождением на платформе YouTube, чтобы решать проблемы, с которыми столкнулся геймер в процессе игры.

Отмечается, что во время использования новой функции каких-либо проблем не наблюдалось, но Microsoft предупреждает о возможных ошибках, так как Game Assist представляет собой предварительную версию, которая будет дорабатываться.