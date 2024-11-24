Новинка оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS.

Компания HKC выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор G27H7 Pro, отличающийся поддержкой двух режимов частоты/разрешения и расширенными возможностями для геймеров, пишет издание Gizmochina.

Игровой монитор HKC G27H7 Pro имеет 27-дюймовую плоскую панель Fast IPS с яркостью 350 нит (SDR), коэффициентом статической контрастности 1000:1 и отображением до 10.7 млрд цветов (8 бит + FRC). Отличительной особенностью новинки является возможность работы с частотой обновления до 320 Гц при разрешении 1080p или до 160 Гц в 4K, что позволяет использовать устройство для игр различных жанров. Кроме того, модель характеризуется временем отклика 1 мс, что должно понравиться любителям динамичных шутеров.

Новинка имеет заводскую калибровку цвета Delta E <2, сертификат DisplayHDR 400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3. С целью снижения негативного влияния на зрение в процессе продолжительного пребывания за монитором модель снабжается встроенным фильтром синего цвета.

Дополнительно монитор оснащается фирменной технологией устранения динамической размытости DIC, предназначенной для повышения чёткости изображения в динамичных сценах, и рядом функций для улучшения игрового процесса в тайтлах разных жанров.

Источник фото: Gizmochina

Подключение монитора производится при помощи одного порта DisplayPort 1.4 или двух HDMI 2.1. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём для наушников. Для регулировки положения устройства в пространстве предназначается эргономичная подставка с небольшим шестиугольным основанием, а для монтажа на стену предусмотрены крепления VESA 75x75 мм.

Цена геймерского монитора HKC G27H7 Pro в китайской рознице установлена на уровне 1899 юаней (262 долларов США).