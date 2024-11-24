Компания может перейти на использование чипов от сторонних производителей.

Появившиеся несколько месяцев назад слухи о том, что Samsung испытывает определённые проблемы с производственным процессом, продолжают обрастать подробностями — как пишет издание Gizmochina, в связи с негативным развитием событий южнокорейский гигант может отказаться от выпуска своего будущего чипсета Exynos 2600.

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Сообщается, что Samsung не может справиться с производственными проблемами, выражающимися в выпуске слишком малого процента годных чипов — для передового 2-нм техпроцесса, на котором должен был производиться Exynos 2600, показатель составляет всего 10-20 %, что ставит крест на целесообразности серийного выпуска.

Чуть ранее о похожих проблемах говорилось и относительно 3-нм техпроцесса, что привело к появлению слухов об отказе Samsung от выпуска Exynos 2500 на собственных производственных мощностях и необходимости использования заводов TSMC. Сейчас же говорится о полном прекращении разработки Exynos 2600, которым могли оснащаться смартфоны серии Galaxy S26.

Если информация подтвердится, то Samsung придётся использовать для своих устройств чипы от сторонних компаний, в частности, Qualcomm и MediaTek, хотя данная стратегия для производителя не нова.

Отмечается, что собственное производство позволяет Samsung эффективно контролировать производственные затраты и предлагать конкурентоспособные цены на свои мобильные устройства, а переход на TSMC может негативно повлиять на процесс ценообразования.

В настоящее время Samsung находится на этапе реструктуризации и даже закрывает часть своих производственных предприятий, использующих более старые технологии, но пока неизвестно, поможет ли это улучшить ситуацию.