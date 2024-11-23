С Google Pixel 9 новинке от Apple справиться не удалось.

Дебютировавшие несколько месяцев назад модели серии iPhone 16 получили ряд улучшений по сравнению с предшественниками, в частности, Pro-версии обзавелись более качественной камерой, а стандартный вариант хоть и сохранил ту же камеру, что и модель предшествующего поколения, демонстрирует более высокие показатели в тесте DxOMark, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Общий результат, продемонстрированный iPhone 16 в тестах DxOMark, составил 147 баллов, что позволило модели от Apple превзойти Samsung Galaxy S24 Ultra, который набрал 144 балла, и своего предшественника, iPhone 15, получившего 145 баллов. При этом модель от Apple уступает Google Pixel 9, который достиг показателя 154 очка.

К сильным сторонам камеры iPhone 16 специалисты DxOMark отнесли высокий уровень детализации как при ярком освещении, так и съёмке в условиях помещения, быструю фокусировку, приятные цвета и тона кожи как для фото, так и для видео, эффективную стабилизацию в видеорежиме и ряд других особенностей.

Среди недостатков фигурируют блики, артефакты на фото и видео, некоторые проблемы при слабом освещении, ограниченный динамический диапазон и скромные возможности при съёмке объектов, расположенных на значительных расстояниях, что может объясняться отсутствием телеобъектива.

Специалисты отметили высокие показатели камеры iPhone 16 в своём классе, что было достигнуто улучшенным программным обеспечением на фоне практически аналогичных iPhone 15 характеристик камеры, за исключением улучшенной автофокусировки и более быстрого объектива, которым наделён сверхширокоугольный модуль.