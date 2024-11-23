Для работы функции необходимо соответствие ряду критериев.

После нескольких месяцев доработок, вызванных негативной реакцией со стороны пользователей в отношении возможных проблем с сохранностью конфиденциальных данных, Microsoft наконец-то выпускает предварительную версию ИИ-функции Recall, необходимой для создания снимков системы, которые затем могут использоваться для напоминания о том, что именно делалось в системе в определённый промежуток времени, для участников программы Windows Insider, пишет издание Neowin.

Источник фото: The Verge/Microsoft

Для того чтобы протестировать функцию Recall, пользователям необходимо обновить свою систему до недавно выпущенной предварительной версии Windows 11 (билд 26120.2415), после чего будет инициализирована установка необходимых компонентов.

В настоящее время новая функция доступна для участников Windows Insider на устройствах Copilot+ PC на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, но скоро должна появиться и для моделей на основе Intel и AMD. Кроме того, для работы Recall потребуется Windows Hello и Secure Boot, а также определённая часть системного диска, что может не устроить обладателей устройств Copilot+ PC начального уровня.

Microsoft отмечает, что снимки, которые делает Recall, хранятся локально и не отправляются на удалённые серверы компании, но для полной уверенности пользователи могут запретить доступ функции к определённым приложениям. Кроме того, снимки конфиденциальных данных, например, паролей и номеров кредитных карт, будут для Recall под запретом.

Отмечается, что отключение Windows Hello или сброс настроек приведут к удалению всех снимков без возможности восстановления. По умолчанию функция Recall будет отключена, а при надобности её можно и удалить. В настоящее время поддерживаются следующие языки — китайский, английский, испанский, французский, немецкий и японский.