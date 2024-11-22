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BenQ выпускает 24-дюймовый игровой монитор Zowie XL2546X Plus с TN-панелью и частотой 280 Гц
Стоимость новинки составляет 500 долларов.

Компания BenQ расширяет свою линейку игровых мониторов новой 24-дюймовой моделью Zowie XL2546X Plus с высокой частотой обновления и рядом технологий для улучшения игрового процесса и качества изображения, пишет издание NotebookCheck.

Игровой монитор Zowie XL2546X Plus обладает 24.1-дюймовой TN-панелью с разрешением 1920x1080, соотношением сторон 16:9, яркостью 320 нит и коэффициентом статической контрастности 1000:1.

Новинка характеризуется частотой обновления 280 Гц, обеспечивая чёткое изображение без размытий даже в самых динамичных игровых сценах, а технология DyAc 2 позволяет устранять двоение картинки.

Дополнительно монитор имеет функцию Auto Game Mode, которая способна регулировать цветовые режимы автоматически в зависимости от контента, демонстрируемого на экране, что позволяет пользователю избавиться от необходимости ручной настройки.

Для снижения нагрузки на глаза во время длительного использования модель имеет встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания.

Источник фото: NotebookCheck/BenQ

Для подключения устройств новинка снабжается одним портом DisplayPort 1.4 и тремя HDMI 2.0, а также 3.5-мм аудиоразъёмом. Монитор оснащается эргономичной подставкой с подшипниками промышленного класса для более точной регулировки, а также креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора Zowie XL2546X Plus на официальном сайте производителя составляет 500 долларов США.

#benq #zowie xl2546x plus
Источник: notebookcheck.net
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