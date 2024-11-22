Стоимость новой модели может чуть увеличиться по сравнению с предшественником.

Слухи о доступной модели смартфона iPhone SE следующего поколения уже некоторое время ходят по сети Интернет, а сегодня появились новые подробности, указывающие на возможный период выхода новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: MacRumors

По словам отраслевых аналитиков, которые ознакомились с вопросом в разговорах непосредственно с поставщиками комплектующих для Apple в Азии, доступный смартфон iPhone SE 4 дебютирует к концу первого квартала следующего года, что указывает на март 2025 года.

Отмечается, что новинка будет оснащена 5G-модемом, разработанным специалистами Apple. Кроме того, смартфону приписывается наличие 6.1-дюймового дисплея, современного чипсета A-серии, 8 ГБ оперативной памяти, чего должно хватить для функций с использованием технологий искусственного интеллекта, 48-Мп камеры на задней панели и разъёма USB Type-C.

Ожидается, iPhone SE 4 станет серьёзным обновлением по сравнению с предшественником, что может негативно повлиять на его конечную стоимость, поэтому к ценнику 429 долларов, который имел iPhone SE третьего поколения, возможно, придётся прибавить ещё несколько десятков долларов.