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Тестовые сборки One UI 7 для серии Galaxy S23 обнаружены на сервере Samsung
Компания уже тестирует обновление для Galaxy S23.

Компания Samsung продолжает работать над своим предстоящим обновлением One UI 7, что подтверждается очередной находкой — как пишет издание GSMArena, совсем недавно на сервере южнокорейского производителя были обнаружены тестовые сборки для смартфонов серии Galaxy S23.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что версии S918BXXU7DXKM, S918BOXM7DXKM и S918BXXU7DXKM, представляющие собой предварительные сборки One UI 7 для линейки Galaxy S23, будут протестированы Samsung на предмет наличия ошибок, прежде чем компания приступит к открытой фазе бета-тестирования.

Согласно предыдущим сообщениям, Samsung может дать старт предварительному тестированию One UI 7 в ближайшие дни, в то время как стабильная версия обновления должна выйти в начале следующего года совместно с линейкой Galaxy S25. Позже компания приступит к постепенному развёртыванию One UI 7 для целого ряда своих моделей, список которых совсем недавно опубликовал один из информаторов.

Благодаря утечкам известно, что One UI 7 станет самым крупным обновлением Samsung за последнее время, обладая целым рядом изменений и улучшений как в графическом плане, так и в функциональном.

#samsung #one ui 7 #galaxy s23
Источник: gsmarena.com
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