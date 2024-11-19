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Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
Старт бета-тестирования обновления ожидается в ближайшие дни.

Долгожданное обновление One UI 7 на базе Android 15, над которым трудится компания Samsung, в скором времени должно стать доступным для целого ряда устройств, список которых составил информатор TheGalox_ lists, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В перечень мобильных устройств, которые получат обновление One UI 7, входит широкий спектр моделей Samsung разных ценовых категорий, начиная от доступного сегмента и заканчивая флагманским. Список, опубликованный информатором, выглядит следующим образом:

Смартфоны

Galaxy S

  • Линейка Galaxy S24
  • Линейка Galaxy S23
  • Линейка Galaxy S22
  • Линейка Galaxy S21

Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Fold3
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy Z Flip3

Galaxy A

  • Galaxy A73
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15
  • Galaxy A14

Планшеты

  • Galaxy Tab S10 series
  • Galaxy Tab S9 series
  • Galaxy Tab S9 FE series
  • Galaxy Tab S8 series
  • Galaxy Tab S6 Lite 2024 & 2022
  • Galaxy Tab A9 series
  • Galaxy Tab Active5
  • Galaxy Tab Active4 Pro

Информатор отмечает, что на обновление One UI 7 дополнительно могут рассчитывать обладатели смартфонов серий Galaxy M и Galaxy F, выпущенных в 2024 и 2023 годах, а также владельцы моделей 2022 года выпуска с трёхлетней (или более) поддержкой программного обеспечения.

Согласно утечкам, One UI 7 представляет собой крупное обновление с изменённой графической составляющей, включая значки, виджеты, обои, а также функциональными улучшениями пользовательского интерфейса для более удобного управления, в том числе одной рукой, и повышенной отзывчивостью и производительностью.

Ожидается, что Samsung объявит о начале предварительного тестирования One UI 7 в ближайшие дни.

#samsung #one ui 7
Источник: gizmochina.com
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