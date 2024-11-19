Старт бета-тестирования обновления ожидается в ближайшие дни.

Долгожданное обновление One UI 7 на базе Android 15, над которым трудится компания Samsung, в скором времени должно стать доступным для целого ряда устройств, список которых составил информатор TheGalox_ lists, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В перечень мобильных устройств, которые получат обновление One UI 7, входит широкий спектр моделей Samsung разных ценовых категорий, начиная от доступного сегмента и заканчивая флагманским. Список, опубликованный информатором, выглядит следующим образом:

Смартфоны

Galaxy S

Линейка Galaxy S24

Линейка Galaxy S23

Линейка Galaxy S22

Линейка Galaxy S21

Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14

Планшеты

Galaxy Tab S10 series

Galaxy Tab S9 series

Galaxy Tab S9 FE series

Galaxy Tab S8 series

Galaxy Tab S6 Lite 2024 & 2022

Galaxy Tab A9 series

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active4 Pro

Информатор отмечает, что на обновление One UI 7 дополнительно могут рассчитывать обладатели смартфонов серий Galaxy M и Galaxy F, выпущенных в 2024 и 2023 годах, а также владельцы моделей 2022 года выпуска с трёхлетней (или более) поддержкой программного обеспечения.

Согласно утечкам, One UI 7 представляет собой крупное обновление с изменённой графической составляющей, включая значки, виджеты, обои, а также функциональными улучшениями пользовательского интерфейса для более удобного управления, в том числе одной рукой, и повышенной отзывчивостью и производительностью.

Ожидается, что Samsung объявит о начале предварительного тестирования One UI 7 в ближайшие дни.