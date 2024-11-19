Долгожданное обновление One UI 7 на базе Android 15, над которым трудится компания Samsung, в скором времени должно стать доступным для целого ряда устройств, список которых составил информатор TheGalox_ lists, пишет издание Gizmochina.
Источник фото: Gizmochina
В перечень мобильных устройств, которые получат обновление One UI 7, входит широкий спектр моделей Samsung разных ценовых категорий, начиная от доступного сегмента и заканчивая флагманским. Список, опубликованный информатором, выглядит следующим образом:
Смартфоны
Galaxy S
- Линейка Galaxy S24
- Линейка Galaxy S23
- Линейка Galaxy S22
- Линейка Galaxy S21
Galaxy Z
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Fold3
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Flip3
Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A14
Планшеты
- Galaxy Tab S10 series
- Galaxy Tab S9 series
- Galaxy Tab S9 FE series
- Galaxy Tab S8 series
- Galaxy Tab S6 Lite 2024 & 2022
- Galaxy Tab A9 series
- Galaxy Tab Active5
- Galaxy Tab Active4 Pro
Информатор отмечает, что на обновление One UI 7 дополнительно могут рассчитывать обладатели смартфонов серий Galaxy M и Galaxy F, выпущенных в 2024 и 2023 годах, а также владельцы моделей 2022 года выпуска с трёхлетней (или более) поддержкой программного обеспечения.
Согласно утечкам, One UI 7 представляет собой крупное обновление с изменённой графической составляющей, включая значки, виджеты, обои, а также функциональными улучшениями пользовательского интерфейса для более удобного управления, в том числе одной рукой, и повышенной отзывчивостью и производительностью.
Ожидается, что Samsung объявит о начале предварительного тестирования One UI 7 в ближайшие дни.