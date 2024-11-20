Её протяжённость составит 679 километров, а время в пути — около 2 часов 15 минут.

В России планируют создать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), первой из которых станет железнодорожная трасса, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, а сегодня стало известно, когда именно она будет введена в эксплуатацию.

Источник фото: РИА Новости/Компания «Скоростные магистрали»

Как выяснили журналисты новостного агентства «РИА Новости», на официальном сайте концессионера ВСМ Москва — Санкт-Петербург «ВСМ Две столицы» появилась дата, указывающая на запуск данной железнодорожной трассы — это событие состоится 1 апреля 2028 года.

Ранее стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет первой в России трассой подобного типа, благодаря чему будет реализована возможность движения поездов со скоростями от двух до четырёх сотен километров в час. Согласно оценкам, на преодоление 679 километров пути понадобится около 2 часов 15 минут.

Строительством основного участка трассы протяжённостью 636 километров на основе концессионного договора займётся ООО «ВСМ Две столицы», учреждённое АО «УК ВСМ Две Столицы», которое было создано властями Москвы совместно с ЗАО «Лидер», а оставшийся отрезок ВСМ, представляющий собой выход из Москвы до станции Крюково, расположенной в Зеленограде, является зоной ответственности ОАО «РЖД».

Затратная часть проекта, как планируется, составит 2 трлн 166 млрд рублей — в эту сумму входит также приобретение подвижного состава.