Новинка обзаведётся рядом улучшений по сравнению с предшественником.

Предстоящий смартфон среднего класса Samsung Galaxy A56, как ожидается, обзаведётся не только более производительным чипсетом и улучшенной селфи-камерой, но и получит ещё одно преимущество перед моделью предыдущего поколения — как пишет издание Gizmochina, новинка будет поддерживать более мощную зарядку.

Samsung Galaxy A55. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что недавнее появление Galaxy A56 в базе данных 3C указывает на то, что смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, сравнявшись по данному параметру с флагманской моделью Galaxy S24 Ultra. В теории это должно уменьшить время, требуемое для зарядки аккумуляторной батареи устройства, но конкретные цифры в настоящее время не доступны.

В более ранних утечках упоминалось, что смартфон Samsung Galaxy A56 получит восьмиядерный чипсет Exynos 1580, который уже был протестирован в Geekbench, в одноядерном и многоядерном тестах обогнав Exynos 1480, установленный в модели предшествующего поколения, Galaxy A55, на 22 и 13% соответственно, а также улучшенную селфи-камеру с новым 12-Мп датчиком, обеспечивающим более высокое качество изображений по сравнению с предшественником.

При этом набор камер на задней панели, как ожидается, останется нетронутым, что указывает на наличие 50-Мп основной камеры, 12-Мп сверхширокоугольного объектива и 5-Мп макродатчика.