Использование архитектуры UDNA ожидается и для видеокарт Radeon RX 9000.

Несколько месяцев назад стало известно о планах AMD по переходу от архитектуры RDNA, используемой для потребительских продуктов, к унифицированной UDNA, позволяющей выпускать на её основе как игровые GPU, так и чипы для центров обработки данных. Сообщение информатора Zhangzhonghao на платформе Chiphell вносит некоторую ясность в дальнейшую стратегию AMD относительно внедрения своей новой архитектуры, а также раскрывает планы Sony, пишет издание NotebookCheck.

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Как утверждает информатор, графические процессоры RDNA 4 завершат историю используемой в настоящий момент архитектуры, после чего настанет черёд новейшей UDNA, которая будет использоваться как для игровых видеокарт Radeon RX 9000, так и для ускорителей Instinct MI400, добавляя, что массовое производство новых геймерских GPU стартует во втором квартале 2026 года.

Эта же архитектура для GPU в сочетании с Zen 4 или Zen 5 для CPU будет использоваться и в игровой приставке Sony PlayStation 6. Недавно вышедшая модель текущего поколения, PS5 Pro, использует гибридную архитектуру, сочетающую в себе RDNA 3 и RDNA 4, что позволяет обеспечивать более быструю трассировку лучей. От UDNA стоит ожидать более высоких показателей по данному направлению совместно с увеличением общей производительности.

Также информатор отмечает, что портативная игровая приставка Sony тоже будет основана на чипах от AMD, в то время как Microsoft в настоящее время выбирает между AMD и Qualcomm.