Новинка будет представлена на мировом рынке в двух цветовых оформлениях.

Глобальный запуск серии смартфонов OPPO Find X8 состоится через несколько дней, но информатор Sudhanshu Ambhore уже сейчас публикует данные, раскрывающие стоимость одной из новинок в Европе, пишет издание Gizmochina.

Как утверждает информатор, европейская цена смартфона OPPO Find X8 Pro в версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти составит 1199 евро. О других конфигурациях в настоящее время, к сожалению, не говорится. Модель будет доступна в чёрном и белом цветовых оформлениях, что подтверждается опубликованными рендерами.

Источник фото: Gizmochina/Sudhanshu Ambhore

Одним из основных преимуществ новинки является наличие двойного перископического объектива, представленного двумя 50-Мп модулями с трёхкратным и шестикратным оптическим зумом, расположенного на задней панели по соседству с 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов. Для повышения качества фото и видео имеется технология обработки изображений Hasselblad и ряд функций с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, смартфон оснащается 6.78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, высокопроизводительным чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity 9400, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 5910 мА·ч с поддержкой быстрой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядки мощностью 80, 50 и 10 Вт соответственно.

Глобальный запуск линейки OPPO Find X8 состоится 21 ноября текущего года.