Новинка должна дебютировать во втором квартале следующего года.

Совсем недавно в сети Интернет появились слухи о том, что ожидаемый смартфон Samsung Galaxy S25 Slim, отличающийся своим тонким корпусом, получит высококлассную камеру, а сейчас информатор Sanju Choudhary раскрывает её характеристики, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Утверждается, что основная камера смартфона Samsung Galaxy S25 Slim будет оснащаться новым датчиком ISOCELL HP5 с разрешением 200 Мп и диафрагмой 1/1.56 дюйма. Кроме того, новинка должна получить 50-Мп сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом — оба с сенсорами ISOCELL JN5 с диафрагмой 1/2.76 дюйма.

Информатор предполагает, что в целях уменьшения толщины Samsung может использовать для новинки новейшую технологию ALoP, которая, по словам компании, использует специально разработанную оптическую структуру, предусматривающую расположение линз в горизонтальной плоскости на призме, благодаря чему удаётся повысить яркость изображения совместно с уменьшением размеров модуля камеры.

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Slim будет обладать тонким корпусом, хотя его толщина, судя по недавнему сообщению, будет не такая впечатляющая, как предполагалось ранее, что связано с проблемами внедрения новых технологий, позволяющих производить более тонкие аккумуляторные батареи.

По данным информатора, запуск смартфона Samsung Galaxy S25 Slim состоится во втором квартале следующего года, что соответствует более ранним утечкам.