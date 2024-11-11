По словам информатора, компании не достигнут своих первоначальных целей по выпуску смартфонов с толщиной около 6 мм.

Следуя современным тенденциям к уменьшению толщины мобильных устройств крупные производители Samsung и Apple, как полагалось ранее, в следующем году представят свои сверхтонкие смартфоны Galaxy S25 Slim и iPhone 17 Slim/Air, но свежее сообщение информатора Jukanlosreve указывает на то, что новинки будут не такими тонкими, как изначально предполагали сами производители, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: MacRumors

Как утверждает информатор, попытки Apple и Samsung выпустить на рынок ультратонкие топовые модели смартфонов потерпели неудачу — компаниям не удалось заметно снизить толщину устройств за счёт более тонкой подложки из нового материала, что позволило бы уменьшить толщину аккумулятора, попутно увеличив его ёмкость.

В связи с проблемами внедрения новой технологии Samsung, как сообщается, хоть и будет использовать в своём Galaxy S25 Slim, который выйдет ограниченным тиражом, новые наработки для батареи, но в целях конкурентоспособности пожертвует её толщиной, а Apple и вовсе будет применять существующий метод производства аккумуляторов, что в настоящее время ставит крест на амбициозных планах компании.

Информатор отмечает, что первоначально производители ставили перед собой цель, предусматривающую выпуск смартфонов с толщиной около 6 мм, но выявленные проблемы, судя по всему, не позволят добиться данного показателя совместно с конкурентоспособной ёмкостью батареи.