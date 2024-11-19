Обновление приносит целый ряд проблем.

Накопительное обновление KB5046617, вышедшее для Windows 11 24H2 в рамках ноябрьского Вторника патчей, не только принесло ряд улучшений и нововведений, но и добавило проблем некоторым пользователям, сообщает издание Windows Latest.

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Наиболее частая проблема с KB5046617 в Windows 11 24H2, на которую жалуются клиенты Microsoft — это невозможность установки апдейта в ряде случаев, так как процесс обновления прерывается, достигая показателя 35-40% и демонстрируя код ошибки 0x800f0991 или 0x800f0922. В случае же завершения процесса установки, Центр обновления Windows может сообщить, что инсталляция апдейта не удалась.

Некоторые пользователи пытаются провести ряд манипуляций с перезапуском служб или переименованием файлов, но итог остаётся неизменен. Журналистам издания Windows Latest всё же удалось найти решение проблемы с установкой KB5046617 в Windows 11 24H2 — как утверждается, для успешного обновления необходимо открыть каталог Центра обновления Windows, найти апдейт KB5046617, скачать установочный msu-файл, а затем приступить к установке в ручном режиме, просто запустив его.

Помимо невозможности установки, обновление KB5046617 также может привести к появлению ряда других багов, в том числе отображению слишком ярких цветов с красноватым оттенком в режиме HDR в играх, прекращению работы USB-устройств, подключённых через концентратор, внезапной пропаже значков Панели задач после выхода из спящего режима или перезагрузки системы, неправильному изменению размеров иконок в Проводнике и на Рабочем столе.

Кроме того, после установки обновления могут наблюдаться случайные проблемы с производительностью и даже «синие экраны» (BSOD), а также неполадки с клавиатурами и тачпадами на некоторых моделях ноутбуков Lenovo — последний баг удалось устранить путём отключения быстрого запуска.